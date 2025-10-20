Οι Ρέιντζερς άνοιξαν εκ νέου τις συζητήσεις με τον Ντάνι Ρολ για να γίνει ο νέος προπονητής τους, λιγότερο από μια εβδομάδα, αφότου ο Γερμανός απέρριψε την πιθανότητα.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της συμφωνίας για την υπογραφή του Κέβιν Μάσκατ, παρά τις προχωρημένες συζητήσεις.

Ο Ρολ, του οποίου η τελευταία δουλειά ήταν στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ (αγγλική Τσάμπιονσιπ), προτιμήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους του συλλόγου, πριν η προσοχή στραφεί στον Μάσκατ.

Οι Ρέιντζερς λένε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν με αρκετούς υποψηφίους και ότι επιδιώκουν να προσλάβουν διάδοχο του απολυμένου Ράσελ Μάρτιν τις επόμενες ημέρες.

Ο Μάρτιν απολύθηκε στις 5 Οκτωβρίου μετά από 17 αγώνες στον πάγκο, με τους Ρέιντζερς στην όγδοη θέση του πρωταθλήματος, εννέα βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Σέλτικ και δύο ακόμη από την πρωτοπόρο Χαρτς.

Η ομάδα της Γλασκώβης απέτυχε επίσης να προκριθεί στο Champions League υπό τον Μάρτιν κι έχασε και τους δύο αγώνες της στο Europa League.

Πλέον βρίσκονται στην έκτη θέση της Σκωτικής Πρέμιερ Λιγκ -13 βαθμούς πίσω από την ομάδα του Ντέρεκ ΜακΊνες- με μόνο μία νίκη σε οκτώ αγώνες, κι αντιμετωπίζουν την Μπραν για το Europa League την Πέμπτη.