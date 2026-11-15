Ο 46χρονος μάγος της μπάλας αγωνίστηκε στην αρχική ενδεκάδα με τη φανέλα της Ραβένα, στο ντέρμπι της Γ’ κατηγορίας κόντρα στη Φορλί. Ο τεχνικός των γηπεδούχων, Αντρέα Μαντορλίνι, τον χρησιμοποίησε στην αρχική ενδεκάδα και ο Ροναλντίνιο αγωνίστηκε στο πρώτο 45λεπτο, δείχνοντας σε κάποιες στιγμές την απίστευτη τεχνική του κατάρτιση.

Ο αγώνας ήταν sold out και τον παρακολούθησαν 6.800 θεατές. Το στάδιο έχει χωρητικότητα 5.000 θέσεων, αλλά επεκτάθηκε για την περίσταση με μια προσωρινή κερκίδα 1.800 θέσεων που ονομάζεται πλέον «R10».

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