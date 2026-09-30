Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο και της εθνικής Πορτογαλίας. Τη στιγμή που το ιδιωτικό αεροπλάνο του Πορτογάλου σούπερ σταρ πετάει με προορισμό την Κοπεγχάγη, ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω Instagram την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της χώρας του.

Όπως αναφέρουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, πρόκειται για ένα Bombardier Global Express XRS, το οποίο αναμένεται να απογειωθεί από τη Μαδρίτη στις 18:30 (τοπική ώρα), με προορισμό την πρωτεύουσα της Δανίας. Η επιστροφή του αεροσκάφους στην Ισπανία φέρεται να έχει προγραμματιστεί για τις 23:15 (τοπική ώρα).

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