Η Εθνική Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν κέρδισε μόνο τις εντυπώσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπου διέσυρε το Ουζμπεκιστάν με 5-0, διέπρεψε και έξω από αυτόν με τους αστυνομικούς να παρασύρονται από το εύθυμο κλίμα και να στήνουν…πάρτο φωτογραφιών με τους διεθνείς.

Στο Χιούστον, όπου βρίσκεται η αποστολή της οι εικόνες που καταγράφηκαν γύρω από το ξενοδοχείο της ομάδας έδειξαν μια διαφορετική πλευρά των τοπικών αρχών, οι οποίες άφησαν στην άκρη το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας και παραδόθηκαν στη γοητεία των Πορτογάλων διεθνών και κυρίως του Ρονάλντο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr