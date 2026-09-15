Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφού έγινε εμβληματική μορφή της Αλ Νασρ, σκέφτεται να παίξει τον ρόλο του ιδιοκτήτη της. Και την επιθυμία του στηρίζουν τόσο ο ιδιοκτήτης της Μίλαν αλλά και τρεις επιχειρηματίες που φιλοδοξούν να αποκτήσουν τις μετοχές της Αλ Νασρ.

Αυτό αναφέρουν διεθνή μέσα, επισημαίνοντας ότι στην ομάδα του Πορτογάλου, συμμετέχουν επίσης ο CEO της Redbird Capital Partners και ιδιοκτήτης της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε.

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