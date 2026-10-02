Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει πολλές φορές ότι θέλει να ξανασυναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όμως ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δεν έχει ανταποκριθεί. Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε με ένα ασυνήθιστο μέλος στην αποστολή του: Τον Ντένις Ρόντμαν.

Ο πρώην άσος του ΝΒΑ βρέθηκε στο εργοστάσιο φορτηγών της Peterbilt στο Ντέντον του Τέξας, όπου ο Τραμπ μιλούσε για τους δασμούς και τη βιομηχανία, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

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