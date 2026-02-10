Άδοξα ολοκληρώθηκε η περιπέτεια του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν στην Τζιρόνα, καθώς ο τραυματισμός του στον αγώνα με την Οβιέδο αποδείχθηκε πολύ σοβαρός.

Ο σύλλογος από την Καταλονία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρούμπεν Μπλάνκο, προκειμένου να καλυφθεί το κενό του Γερμανού γκολκίπερ, ο οποίος θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης.

Ο Τερ Στέγκεν παραχωρήθηκε από την Μπαρτσελόνα στην Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού, με σκοπό να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να διεκδικήσει μία θέση στην αποστολή της εθνικής Γερμανίας για το Μουντιάλ του 2026.

Τα σχέδιά του ανατράπηκαν γρήγορα, καθώς την Παρασκευή (13/2) ο έμπειρος κίπερ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς προς το παρόν να έχει γίνει γνωστός ο χρόνος της αποθεραπείας του.

Η ομάδα της Καταλονίας κατέληξε στον Ρούμπεν Μπλάνκο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μαρσέιγ στα τέλη Ιανουαρίου και συμφώνησε με τους Ισπανούς μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Να σημειωθεί ότι η Τζιρόνα αποτελεί τον τρίτο σταθμό στην καριέρα του 30χρονου Ισπανού τερματοφύλακα, ο οποίος είχε περάσει μία ολόκληρη δεκαετία στη Θέλτα (2013-2023) πριν μετακομίσει στην Μαρσέιγ.