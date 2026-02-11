Σε αναζήτηση προπονητή, που θα αντικαταστήσει τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, είναι η Ρίο Άβε. Τελευταίο όνομα που μπήκε στη λίστα της ομάδας της Πορτογαλίας είναι ο Ρουί Μότα.

Μάλιστα, η Ρίο Άβε βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί του για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 47χρονος Πορτογάλος ήταν ο προπονητής της Νόα, που απέκλεισε την ΑΕΚ στα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι του 2024.

Μάλιστα, πριν από τη Νόα είχε περάσει από την Ντίλα Γκόρι στην Αρμενία, κατακτώντας το νταμπλ.

Εργάστηκε επίσης στη Λουντογκόρετς, από την οποία αποχώρησε στα τέλη Οκτωβρίου του 2025.

.