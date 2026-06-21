Το Εκουαδόρ σημάδευε δίχτυα στο Κάνσας Σίτι απέναντι στο Κουρασάο, αλλά ο Ρουμ είχε άλλη άποψη! Οι δύο εθνικές ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 5ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και έχασαν σημαντικό έδαφος στην μάχη για την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Το Κουρασάο έγραψε ιστορία καθώς πανηγύρισε τον πρώτο βαθμό της ιστορίας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο τερματοφύλακας της ομάδας του Άντβοκαατ, Ελοΐ Ρουμ, ο οποίος ύψωσε «τείχος» μπροστά από την εστία του, είπε «όχι» στoν καταιγισμό ευκαιριών του Εκουαδόρ και κράτησε όρθια τη χώρα του.

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