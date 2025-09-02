Ο Αλέξις Σάντσες, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Μπαρτσελόνα, Μαρσέιγ και Ίντερ, έλυσε την συνεργασία του με την Ουντινέζε και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Σεβίλλη, όπου προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέϊδα.

«Με μια καριέρα που είναι εφικτή για πολύ λίγους παίκτες και έχοντας παίξει για πολλούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου, ο Αλέξις φτάνει στο Νερβιόν (σ.σ την γειτονιά της Σεβίλλης όπου βρίσκεται το γήπεδο του συλλόγου) για να φέρει την εμπειρία και τις ικανότητές του στο σκοράρισμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σεβίλλης, ενώ η Ουντινέζε «αποχαιρέτησε» τον 36χρονο Χιλιανό:

«Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι της Ουντινέζε και του Αλέξις Σάντσες. Ο σύλλογος και ο θρύλος του ασπρόμαυρου συλλόγου κατέληξαν σε συμφωνία για την λύση του συμβολαίου του. Ο Αλέξις θα είναι για πάντα ο “Νίνιο Μαραβίγια” μας».