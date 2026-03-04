Ο Τζέντον Σάντσο το κατάλαβε… Ντόρτμουντ και πάλι Ντόρτμουντ. Ο 24χρονος Άγγλος επιθετικός που παίζει δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Άστον Βίλα μέχρι το τέλος της σεζόν θα επιστρέψει στη Μπουντεσλίγκα.

Ο τεχνικός της ομάδας του Μπέρμιγχαμ, Ουνάι Εμερι, μίλησε με τη διοίκηση και ξεκαθάρισε πως δεν τον υπολογίζει, κάτι που σημαίνει ότι ο Σάντσο θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τους «χωριάτες» θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ και θα μείνει ελεύθερος για να επιστρέψει στη Μπορούσια.

Ο 24χρονος επιθετικός έχει 27 συμμετοχές, μ’ ένα γκολ και μια ασίστ στο ενεργητικό του, με τη φανέλα της Βίλα και έχει αποφασίσει να παίξει για τρίτη φορά με τη Ντόρτμουντ, αφού μόνο με τη φανέλα της Μπορούσια μπόρεσε να κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις έως τώρα στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τη «Bild», ο ατζέντης του Σάντσο έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπορούσια για την επιστροφή του στη Γερμανία στη θερινή μεταγραφική περίοδο με διετές συμβόλαιο συνεργασίας και μάλιστα έχει αποδεχτεί να μειώσει στο μισό τις τωρινές αποδοχές του, που φθάνουν τις 300 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, για να ενταχθεί εκ νέου στο ρόστερ της ομάδας της Βεστφαλίας.