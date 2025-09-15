Σπουδαίος παίκτης, τεράστιο ταλέντο, αστέρας του ΝΒΑ, αλλά πολύ λίγος ως άνθρωπος, αποδείχθηκε ο διεθνής Τούρκος καλαθοσφαιριστής Αλπερέν Σενγκούν, εξαιτίας των προκλητικών αναφορών μέσω των αναρτήσεών του εις βάρος της Εθνικής μας ομάδας Μπάσκετ, αλλά και της Ελλάδος γενικότερα, μετά από τον ημιτελικό της περασμένης Παρασκευής στο Eurobasket 2025, όπως και των δηλώσεών του κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τις οποίες ισχυρίστηκε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είναι σπουδαίος πασέρ.

Οι εν λόγω αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν στα social media προκάλεσαν τις εύλογες αντιδράσεις, τόσο των Ελλήνων όσο και των Τούρκων πολιτών, καθώς φαίνεται ξεκάθαρα πως σε αυτές κρύβεται αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή και σε όσα συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 1922 στην προκυμαία της Σμύρνης.

Ο σταρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έκανε μία ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσε με τη φράση «Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;», που αποτελεί στίχο τουρκικού τραγουδιού, το οποίο μάλιστα παίζεται και ως ήχος στη δημοσίευση, όπως και την φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ, μπροστά από τη σύνθεση της εθνικής ομάδας της Τουρκίας.

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις, καθώς πάρα πολλοί ήταν αυτοί που ερμήνευσαν την εν λόγω ανάρτηση, ξεκάθαρη παραπομπή στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 στη Σμύρνη και όσα συνέβησαν στην προκυμαία με τους εκατοντάδες κατοίκους της να έχουν ριχθεί στη θάλασσα. Το post έχει σχολιαστεί και από την πλευρά των Τούρκων, που δείχνουν την απογοήτευσή τους για τη συμπεριφορά του νεαρού σέντερ.

Δεκάδες ήταν οι Τούρκοι που σχολίασαν δυσμενώς την εν λόγω ανάρτηση, καλώντας τον Σενγκούν να παραμείνει μόνο στο μπάσκετ, εξηγώντας πώς δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους φίλους τους, τους Έλληνες.

Η ομάδα που διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τούρκου καλαθοσφαιριστή έκανε την επίμαχη δημοσίευση, με συνέπεια το θέμα να πάρει έκταση, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι στην ανάρτηση του Σενγκούν εμπεριέχεται ξεκάθαρη αναφορά για την Μικρασιατική Καταστροφή και τη θάλασσα στην προκυμαία της Σμύρνης.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, η ομάδα PR που διαχειρίζεται τον επίμαχο λογαριασμό, αποφάσισε να κλείσει τα σχόλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 20.000 σχόλια, στην πλειονότητά τους αρνητικά για τον Τούρκο καλαθοσφαιριστή, εξαφανίστηκαν από την επίμαχη ανάρτηση του Σενγκούν με το σαφές υπονοούμενο για τη Μικρασιατική καταστροφή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alperen Şengün (@alperen.sengun)

Παράλληλα η προκλητική και υπερφίαλη δήλωση του Σενγκούν μετά την νίκη της Τουρκίας στον ημιτελικό με αποδέκτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για τον οποίο ισχυρίστηκε ότι δεν είναι σπουδαίος πασέρ, δεν έμειναν αναπάντητες, από τον Έλληνα σούπερ – σταρ αλλά και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μία απολαυστική απάντηση στον Αλπερέν Σενγκούν στη συνέντευξη Τύπου μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική μας ομάδα.

«Είμαι ένας τύπος που δεν μιλά, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλά. Οδεύω στη 13η χρονιά μου στο NBA και έχω κερδίσει τα πάντα, τα πάντα. Έχω μία υπέροχη οικογένεια που με υποστηρίζει, υπέροχους ανθρώπους γύρω μου και έχω χτίσει απίστευτες σχέσεις. Δεν θέλω να μιλάω άσχημα στους προπονητές ή στους παίκτες. Όποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απαντώ. Κρατώ τα πάνω μέσα μου. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τα videos μου στο Youtube».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @courtsidebuzzig

Όσο για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πως ο «Ο Σενγκούν είναι πολύ… μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη».

Όπως ήταν φυσικό μετά από όλα τα παραπάνω, μόνο έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν έτεινε το χέρι στον προκλητικότατο Τούρκο μπασκετμπολίστα, κατά την κοινή τους βράβευση ως μέλη της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης του Eurobasket 2025, ούτε φυσικά η κοινή τους φωτογραφία, όπου απεικονίζεται ο Γιάννης με πλατύ χαμόγελο και ο Αλπερέν Σενγκούν απόλυτα σκυθρωπός.

Ξεκάθαρα πλέον, ο 23χρονος Αλπερέν Σενγκούν, αποτελεί persona non grata, για κάθε Έλληνα φίλαθλο ή μη και φυσικά έχει γίνει ένα απόλυτα μισητό πρόσωπο, ακόμη περισσότερο μάλιστα και από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο.

Το καυστικό κείμενο του συγγραφέα Νικόλα Σμυρνάκη για τον Αλπερέν Σενγκούν

Χαρακτηριστικό είναι και το καυστικό κείμενο στο facebook του συγγραφέα Νικόλα Σμυρνάκη, με το οποίο σχολιάζει τόσο την ανάρτηση, όσο και την εν γένει συμπεριφορά του Τούρκου καλαθοσφαιριστή, το οποίο έχει αποσπάσει εκατοντάδες θετικά σχόλια, από όσους το διάβασαν.

Ο ορυμαγδός αναρτήσεων κατά του Σενγκούν

Όπως ήταν φυσικό, τις τελευταίες μέρες έχει ακολουθήσει ένας ορυμαγδός αναρτήσεων, εναντίον του Αλπερέν Σενγκούν, τόσο για την ανθελληνική του ανάρτηση με τους σαφείς υπαινιγμούς για τη Μικρασιατική καταστροφή, όσο και για τις μειωτικές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δηλώσεις του. Δείτε ορισμένα χαρακτηριστικά σχόλια στο “Χ”.

Ακόμα και ο παίκτης Σενγκούν υιοθέτησε την φασιστική, μιλιταριστική ρητορική του ανθελληνικού κεμαλικού ρατσισμού: τους πετάξαμε στη θάλασσα.

Σοβινιστική προπαγάνδα ακόμα και στο μπάσκετ. Μια άρρωστη, επιθετική, ρατσιστική χώρα πρώην αποικιοκράτης. 🧐 Πρόβλημα για τους λαούς μας pic.twitter.com/AmfLn7Kgbk — Νίκος Μιχαηλίδης (@NikosMichailid4) September 13, 2025

Επιτυχημένο αθλητή δεν σε κάνουν το πόσα καρφώματα θα κάνεις και το πόσους τίτλους θα πάρεις. Επιτυχημένο αθλητή σε κάνει η αξία σου σαν άνθρωπος και ο σεβασμός στον αντίπαλο σου.

Που λέτε ο Σεγκούν είναι ένας αποτυχημένος αθλητής και άνθρωπος… pic.twitter.com/mzy0fzEaxc — Aggeliki (@AggelikiPgt) September 13, 2025

#GRETUR

Αθλητή δεν σε κάνει μια νίκη…

Αθλητή σε κάνει η συμπεριφορά σου…

Και ο Σενγκούν είναι ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ Αθλητής… pic.twitter.com/J6h9pjZ5iU — Λαϊκή Κορασίδα 🇩🇰 (@Laiki_Korasida) September 12, 2025

Ο Τοπάλ Οσμάν ήταν από την Κερασούντα του Πόντου και οργάνωσε τις σφαγές/γενοκτονία άμαχων Ελλήνων της περιοχής μέχρι το 1923. Ο Σενγκούν είναι ένας επιτυχημένος αθλητής με καταγωγή από την Κερασούντα και αυτός. Πως συνδέονται αυτοί οι δύο;🧐 Άρρωστη κοινωνία. pic.twitter.com/vm4ojuNVhx — Νίκος Μιχαηλίδης (@NikosMichailid4) September 13, 2025

«Τον Τούρκο φίλεψε τον, τον κ@λο φύλαξε τον» Ο “αθλητής” Σενγκούν ο οποίος παίζει στο ΝΒΑ, βάζει την ομάδα του να ποζάρει με τον Κεμάλ (!!!!) και μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα γράφει το τουρκικό “ανέκδοτο” για τη Σμύρνη το 1922 : «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;» Και… pic.twitter.com/S72wAFqv32 — Chris Freeman (@PanagiotisMylo6) September 13, 2025

Εγώ μπήκα απλά για να δω την φάτσα του Σεγκουν μετά το τελευταίο σφύριγμα. Σπουδαίος παίκτης και άνθρωπος είναι αυτός που σέβεται και αναγνωρίζει την προσφορά ενός μεγάλου αθλητή έστω και στην άσχημη του μέρα και δεν προσπαθεί να τον μειώσει. Στην προκειμένη, ο συγκεκριμένος… — Vladimiros Zavros (@VladZavr) September 14, 2025

Ντροπή στον Ο Άλπερεν Σενγκούν σταρ των Χιούστον Ρόκετς. Οι φασιστικές αναρτήσεις του είναι άστοχες και προσβλητικές, υπενθυμίζοντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει. — Ε🇬🇷Λ🇬🇷Λ🇬🇷Α🇬🇷Σ (@GRHellasGR) September 13, 2025

Αυτόν τον αλητάμπουρα Μογγόλο SENGUN να καταγγελθεί στην FIBA η αισχρή συμπεριφορά του κ να απαγορευτεί η είσοδος του στην Ελλάδα εφ’ όρου ζωής κ, Γεραπετριτη

ΤΩΡΑ εάν υπάρχει φιλότιμο για την ανήθικη προσβολή. — ioannis giakoumakis (@tenbatsude) September 13, 2025

Οι τούρκοι κάνουν τα πάντα να επαληθεύσουν το πόσο σκατένιοι είναι. Ο Σενγκούν έκανε αναφορές στον καιρό της θάλασσας παραπέμποντας στην Σμύρνη του ’22. Θα ευχηθούμε να τους πετάξουν τα μάτια έξω οι Γερμανοί! pic.twitter.com/yes8zi3G0q — Thanasis 💻🏦🔋🦅🏎️ (@ThanosMAthens) September 13, 2025

Το βιογραφικό του Σενγκούν

Ποιος είναι όμως ο 23χρονος σέντερ που κατόρθωσε να ξεσηκώσει με τις απαράδεκτες δηλώσεις και αναρτήσεις του, τόσο μεγάλο κύμα αντιδράσεων στην ελληνική αλλά και την τούρκική πλευρά;

Ο Αλπερέν Σενγκούν, σέντερ της ομάδας μπάσκετ Χιούστον Ρόκετς, γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 2002 στο Giresun, στη βορειοανατολική Τουρκία. Στην περιοχή της Κερασούντας δηλαδή.

Επιλέχθηκε από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ως 16η επιλογή στον πρώτο γύρο του ντραφτ του ΝΒΑ 2021. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στους Χιούστον Ρόκετς.

Ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκικής Πρώτης Λίγκας (TBL) με την Bandırma Kırmızı κατά τη σεζόν 2018-19.

Στη συνέχεια, ο Σενγκούν εντάχθηκε στην Teksut Bandirma, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Τουρκικής Super League (BSL), για τη σεζόν 2019-20. Τον Αύγουστο του 2020 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα Μπεσίκτας και την επόμενη σεζόν δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft. Το 2021, σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, έγινε ο νεότερος παίκτης που κέρδισε το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη της Μπάσκετ Σούπερ Λιγκ, καθιστώντας τον έναν από τους κορυφαίους Τούρκους παίκτες με προοπτικές στο NBA.

Από το 2021 αγωνίζεται στο ΝΒΑ με τους Χιούστον Ρόκετς. Έχει αναδειχθεί NBA All-Star την σεζόν που ολοκληρώθηκε, MVP του Τουρκικού Πρωταθλήματος το 2021 και Καλύτερος Νέος Αθλητής από τη Milliyet Sports Awards το 2022.

Εκπροσωπώντας την Τουρκία, έχει κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, το χάλκινο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα FIBA Europe U-16 και το ασημένιο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα FIBA Europe U-18.

Ποια είναι η κοπέλα του Αλπερέν Σενγκούν;

Η κοπέλα του Αλπερέν Σενγκούν είναι η Χάνα Τσέρι, σύμφωνα με τους λογαριασμούς τους στο Instagram. Και οι δύο έχουν μοιραστεί αρκετές φωτογραφίες μεταξύ τους στα αντίστοιχα προφίλ τους στο Instagram.

Ενώ ο Sengun ανεβάζει κυρίως φωτογραφίες από το μπάσκετ, η Τσέρι εμφανίζεται συχνά στις περισσότερες φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2024, η Hannah δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες με τη λεζάντα «my sugar boo, I’m levitating» (αγάπη μου, πετάω στα σύννεφα), προσθέτοντας το tag του Alperen, ο οποίος σχολίασε «Σ’ αγαπώ τόσο πολύ 🫶» και «Αγάπη της ζωής μου ❤». Στις 23 Μαΐου 2024, η Hannah δημοσίευσε μια άλλη σειρά φωτογραφιών του ζευγαριού και ο Alperen σχολίασε: «Αγάπη μου ❤️».

Η ακριβής ημερομηνία που άρχισαν να βγαίνουν και η σχέση τους δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, η Hannah και ο Alperen έκαναν επίσημη τη σχέση τους στο Instagram στις 13 Απριλίου 2022. Δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες με τη λεζάντα «Οι πύλες του παραδείσου» και ο Sengun σχολίασε: «Μωρό μου ❤️» και η Cherry απάντησε με μερικά ερωτικά emoticon.