Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Σον Ντάις είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς οι δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης (1979,1980) ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άγγλου τεχνικού.

Ο 54χρονος προπονητής, ο οποίος αποχώρησε από την Εβερτον στις αρχές της χρονιάς, μετά από δύο χρόνια στο «Γκούντισον Παρκ», βρέθηκε από νωρίς το πρωί στα γραφεία του συλλόγου.

Εκεί διευθέτησε τις τελευταίες λεπτομέρειες για να πάρει τη θέση του Άγγελου Ποστέκογλου, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Η εμπειρία του Ντάις στην Premier League, έχοντας οδηγήσει σχεδόν επτά σεζόν την Μπέρνλι και δύο την Eβερτον, θεωρήθηκε από τη διοίκηση του συλλόγου ως την ιδανική λύση.

«Έχοντας διευθύνει περισσότερους από 330 αγώνες της Premier League στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Ντάις έχει χτίσει ομάδες που χαρακτηρίζονται από αμυντική οργάνωση, ανθεκτικότητα και δύναμη από στημένες φάσεις — ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται στενά με τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ομάδας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου.

Ως πρώην παίκτης νέων της Φόρεστ που ζει στην περιοχή, ο Ντάις έχει επίσης βαθιά κατανόηση των αξιών και της υπερηφάνειας της Φόρεστ και των οπαδών της.

Με τον χαρακτήρα του, την τακτική του οξυδέρκεια και τις ικανότητές του στη διαχείριση ανθρώπων, η πρόσληψή του του αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική σεζόν τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Νότιγχαμ έχει αρχίσει πολύ άσχημα τη σεζόν μετρώντας μόλις 5 βαθμούς και 1 νίκη στις 8 πρώτες αγωνιστικές της Premier League, με αποτέλεσμα να είναι στην 18η θέση.