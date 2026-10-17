Μέχρι και αντικαταστάτη για τον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα μπορούσε να βρει ο Στιβ Κερ, αν κρίνει κανείς από αυτό που είδε στο ματς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς!

Η κάμερα της μετάδοσης εντόπισε στις εξέδρες έναν φίλαθλο που έμοιαζε απίστευτα με τον προπονητή των «Πολεμιστών». Η ομοιότητα ήταν τόσο μεγάλη, που θα μπορούσε κανείς να τον περάσει για δίδυμο αδερφό του.

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