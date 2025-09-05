Ο Λουίς Σουάρες ζήτησε συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά του στον τελικό του Leagues Cup την περασμένη Κυριακή, καθώς έφτυσε έναν βοηθό προπονητή της ομάδας του Σιάτλ.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ίντερ Μαϊάμι των Μέσι και Σουάρες ηττήθηκε με 3-0 από τους Σιάτλ Σάουντερς στο τουρνουά, που διεξάγεται με ομάδες από τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ουρουγουανός επιθετικός όρμησε πάνω στον 20χρονο μέσο των Σάουντερς, Ομπέντ Βάργκας, και τον άρπαξε από τον λαιμό, πυροδοτώντας έναν καβγά στον οποίο συμμετείχαν αρκετοί παίκτες και μέλη των αποστολών και από τις δύο ομάδες.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀 🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Κατά την διάρκεια των συμπλοκών, ο Σουάρες φάνηκε να φτύνει προς την κατεύθυνση ενός από τους βοηθούς προπονητή του Σιάτλ, όπως φάνηκε από τα τηλεοπτικά πλάνα.

«Ήταν μια στιγμή μεγάλης έντασης και απογοήτευσης, όπου συνέβησαν πράγματα αμέσως μετά τον αγώνα που δεν έπρεπε να είχαν συμβεί, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την αντίδραση που είχα», έγραψε ο 38χρονος Ουρουγουανός σε μια ανάρτηση του στο Instagram και πρόσθεσε: «Έκανα λάθος και το μετανιώνω ειλικρινά. Νιώθω άσχημα για αυτό που συνέβη και δεν ήθελα να χάσω την ευκαιρία να το αναγνωρίσω και να ζητήσω συγγνώμη απ’ όσους ένιωσαν πληγωμένοι από αυτό που έκανα».

Μετά την συγγνώμη του Σουάρες, η Ίντερ Μαϊάμι καταδίκασε τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του τελικού του Leagues Cup, που «δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες του αθλήματός μας».

Υπενθυμίζεται, ότι Σουάρες, πρώην αστέρας της Λίβερπουλ και της Μπαρτσελόνα, επικρίθηκε κατά την διάρκεια της καριέρας του, επειδή… δάγκωσε αντιπάλους τρεις φορές κατά τη διάρκεια αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του Ιταλού Τζόρτζιο Κιελίνι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί για εννέα αγώνες.

Το 2011, ενώ ήταν στη Λίβερπουλ, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από οκτώ αγώνες, επειδή χρησιμοποίησε την ισπανική λέξη «negro» (μαύρος), απευθυνόμενος στον Γάλλο, Πατρίς Εβρά κατά την διάρκεια ενός αγώνα του Champions League εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.