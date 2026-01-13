Ο Μάικ Τζέιμς είναι παικταράς και αυτό δεν αμφισβητείται.
Ο Αμερικάνος μπασκετμπολίστας της Μονακό έχει αποδείξει ότι μπορεί να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα καλάθια παντοιοτρόπως.
Πολλά από τα καλάθια που βάζει είναι ασύλληπτα.
Αυτό το βίωσαν για τα καλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, με διαφορά 2 ημερών, (29-31/10/2025).
Οι «αιώνιοι» του ελληνικού αθλητισμού έχασαν εύκολα από τους Γάλλους για την Ευρωλίγκα και κύριος υπεύθυνος ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.
