Η βόμβα έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης με την είδηση της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ, με τον «greek Freak» να έχει μπροστά του δύο μονοπάτια, εν όψει της σεζόν 2026-27.

Παρελθόν από το Μιλγουόκι αποτελεί ο κορυφαίος παίκτης της ιστορίας του, έπειτα από 14 χρόνια, όπου οδήγησε την ομάδα από το Ουισκόνσιν στην κορυφή του ΝΒΑ μετά από τις μέρες του Καρίμ, με την κατάκτηση του τίτλου της σεζόν 2020-21 και στη συνέχεια την κατάκτηση του NBA Cup της σεζόν 2023-24.

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