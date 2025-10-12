Ο Ντράγκαν Στoΐκοβιτς παραιτήθηκε από την θέση του προπονητή της Εθνικής ομάδας Ποδοσφαίρου της Σερβίας, λίγο μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

«Αυτή η ήττα δεν έπρεπε να συμβεί και αναλαμβάνω την ευθύνη γι’ αυτήν. Είμαι εδώ για να αντιμετωπίσω τις συνέπειες», δήλωσε ο Στoΐκοβιτς σε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα και πρόσθεσε:

«Υπέβαλα την παραίτησή μου στον Πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Σερβικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν θα ταξιδέψω στην Ανδόρα για να ηγηθώ της ομάδας».

Ο 60χρονος Στoΐκοβιτς ανέλαβε την Εθνική ομάδα της Σερβίας το 2021, ενώ παλαιότερα εργάσθηκε στην ιαπωνική, Ναγκόγια, στην κινεζική, Γκουανγκζού και στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.