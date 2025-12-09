Στα ρινγκ επιστρέφει ο θρυλικός Μάικ Τάισον, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τον Μάρτιο θα συμμετάσχει σε αγώνα επίδειξης εναντίον του 48χρονου Φλόιντ Μεϊγουέδερ.

«Θα γίνει τον Μάρτιο στην Αφρική. Θα είναι απίστευτο, θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία του αθλήματος», δήλωσε στην εκπομπή «An Experience With».

Ο Τάισον είχε 59 αγώνες στην επαγγελματική του καριέρα, πετυχαίνοντας 50 νίκες (44 με νοκ άουτ) και επτά ήττες.

Τον Νοέμβριο του 2024, αντιμετώπισε τον blogger και influencer Τζέικ Πολ, χάνοντας με ομόφωνη απόφαση μετά από οκτώ γύρους.

Ο 48χρονος Μεϊγουέδερ ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα το 2017, με ένα τέλειο ρεκόρ 50 νικών σε 50 επαγγελματικούς αγώνες, 27 εκ των οποίων έληξαν με νοκ άουτ.