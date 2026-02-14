Η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιγκόρ Τούντορ ως προσωρινού προπονητή για το υπόλοιπο της σεζόν, μόλις λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ. Ο 47χρονος Κροάτης τεχνικός αναλαμβάνει την ομάδα που βρίσκεται στη 16η θέση της Premier League, μόλις πέντε βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η συμφωνία με τον πρώην προπονητή Γιουβέντους, Λάτσιο και Μαρσέιγ ολοκληρώθηκε γρήγορα, καθώς η διοίκηση των Spurs επιθυμούσε άμεση λύση στην κρίση που βιώνει η ομάδα. Ο Τούντορ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν χωρίς ρήτρα μονιμοποίησης, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο το καλοκαίρι.

Ο Βίναι Βενκατεσάμ, διευθύνων σύμβουλος της Τότεναμ, και ο Γιόχαν Λάνγκε, τεχνικός διευθυντής, οδήγησαν τις διαπραγματεύσεις και εντόπισαν στον Τούντορ τον ιδανικό υποψήφιο για να σταθεροποιήσει την ομάδα βραχυπρόθεσμα. Ο Κροάτης προπονητής φημίζεται για την ικανότητά του να έχει άμεσο αντίκτυπο σε ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Στη Γιουβέντους, τον Μάρτιο του 2025, ανέλαβε μια ομάδα που ήταν πέμπτη και εκτός θέσεων Champions League μετά από διπλή ήττα. Υπό την καθοδήγησή του, η Γιουβέντους τερμάτισε τέταρτη και εξασφάλισε την πρόκριση στη διοργάνωση, χάνοντας μόλις έναν από τους πρώτους 11 αγώνες του. Αυτή η επιτυχία του χάρισε διετές συμβόλαιο, αν και απολύθηκε τον Οκτώβριο μετά από οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Στη Λάτσιο, το 2024, ανέλαβε από τον Μαουρίτσιο Σάρι με την ομάδα στην ένατη θέση μετά από πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια. Κέρδισε πέντε από τα εννέα παιχνίδια του, χάνοντας μόλις μία φορά, και εξασφάλισε την 7η θέση και την πρόκριση στο Europa League. Παραιτήθηκε στο τέλος της σεζόν μετά από τρεις μήνες.

Ο Τούντορ έχει επίσης εμπειρία από Ελλάς Βερόνα, Ουντινέζε, Γαλατασαράι και τη μητρική του Χάιντουκ Σπλιτ, αλλά δεν έχει παραμείνει περισσότερο από ένα χρόνο σε καμία από τις δώδεκα ομάδες που έχει προπονήσει από το 2013.

Παρά το παρελθόν του ως αμυντικός, ο Τούντορ προωθεί ένα επιθετικό, δυναμικό στυλ ποδοσφαίρου. Τα τελευταία χρόνια προτιμά το σχήμα 3-4-2-1, το οποίο χρησιμοποίησε σε Βερόνα, Μαρσέιγ, Λάτσιο και Γιουβέντους, αν και έχει χρησιμοποιήσει και παραλλαγές του 3-5-2 ή του 4-2-3-1.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζέιμς Χόρνκαστλ περιέγραψε τον Τούντορ ως «τον κύριο Γουλφ» του ποδοσφαίρου, έναν άνθρωπο που καλείται να καθαρίσει καταστάσεις κρίσης. Η πρώτη του δουλειά στην Ουντινέζε ήταν ενδεικτική: Ανέλαβε μια ομάδα που ήταν σε σερί 10 ηττών και κινδύνευε να υποβιβαστεί για πρώτη φορά σε 25 χρόνια, σταμάτησε την αιμορραγία και την κράτησε στη Serie A.

Το πρώτο παιχνίδι του Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ θα είναι το ντέρμπι του Βορρά Λονδίνου κόντρα στην πρωτοπόρο Άρσεναλ στις 22 Φεβρουαρίου στο Tottenham Hotspur Stadium. Είναι η απόλυτη δοκιμασία, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσει αμέσως τους απογοητευμένους οπαδούς.

«Είναι τιμή να ενταχθώ σε αυτόν τον σύλλογο σε μια σημαντική στιγμή», δήλωσε ο Τούντορ συμπληρώνοντας: «Καταλαβαίνω την ευθύνη που μου έχει ανατεθεί και η εστίασή μου είναι ξεκάθαρη. Να φέρω μεγαλύτερη συνέπεια στις επιδόσεις μας και να αγωνιζόμαστε με πεποίθηση σε κάθε αγώνα. Υπάρχει ισχυρή ποιότητα σε αυτό το ρόστερ και η δουλειά μου είναι να το οργανώσω, να το ενεργοποιήσω και να βελτιώσω γρήγορα τα αποτελέσματά μας».

Ο Λάνγκε πρόσθεσε: «Ο Ιγκόρ φέρνει σαφήνεια, ένταση και εμπειρία από το να μπαίνει σε δύσκολες στιγμές και να παράγει αντίκτυπο. Ο στόχος μας είναι απλός, να σταθεροποιήσουμε τις επιδόσεις, να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα εντός του ρόστερ και να ανταγωνιστούμε δυνατά στην Premier League και το Champions League».

Το μέλλον και ο Ποτσετίνο

Η απουσία ρήτρας μονιμοποίησης στο συμβόλαιο του Τούντορ υποδηλώνει ότι η Τότεναμ κρατά τις επιλογές της ανοιχτές για το καλοκαίρι. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, που προπονεί επί του παρόντος την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, αναφέρεται ως ο πρώτος στόχος της διοίκησης για μόνιμο διορισμό μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ο Αργεντινός έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη του για τους Spurs από την αναχώρησή του το 2019 και παραμένει δημοφιλής επιλογή στους οπαδούς. Η στρατηγική της προσωρινής λύσης επιτρέπει στην Τότεναμ να έχει πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα υποψηφίων τον Ιούνιο.

Ο Φρανκ απολύθηκε την Τετάρτη μετά τη ντροπιαστική ήττα 2-1 από τη Νιούκαστλ στο σπίτι, μετά από οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη. Ο Δανός προπονητής είχε διοριστεί το καλοκαίρι για να αντικαταστήσει τον Άνχε Ποστέκογλου, αλλά η θητεία του κράτησε μόλις οκτώ μήνες.

Η Τότεναμ έχει κερδίσει μόνο δύο από τα τελευταία 17 παιχνίδια πρωταθλήματος και βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση, μόλις πέντε βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παρά τα προβλήματα στο εγχώριο πρωτάθλημα, η ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται στο Champions League, έχοντας εξασφαλίσει θέση στους 16 της διοργάνωσης.

Ο Τούντορ αναμένεται να ξεκινήσει τις προπονήσεις τη Δευτέρα και θα έχει 11 ημέρες για να προετοιμάσει την ομάδα για το κρίσιμο ντέρμπι κόντρα στην Άρσεναλ, που προηγείται με διαφορά τεσσάρων βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας.