Καριέρα προπονητή ακολουθεί ο Γιάγια Τουρέ, μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και μάλιστα είναι έτοιμος να αναλάβει για πρώτη φορά ομάδα ως head coach.

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