Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) αποφάσισε τη διακοπή όλων των αγώνων στη χώρα στο 10ο λεπτό προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι.

Έπειτα από μια ιστορική διαδρομή 21 χρόνων γεμάτη τίτλους και μοναδικές στιγμές, ο Λιονέλ Μέσι έβαλε τελεία στην ανεπανάληπτη παρουσία του στην Αλμπισελέστε. Με ανάρτησή του στο Instagram, o 39χρονος GOAT ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, το οποίο επανέφερε στην κορυφή του πλανήτη το 2022, μετά από 36χρόνια.

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