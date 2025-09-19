Μετά τη χειρουργική επέμβαση στον ώμο που υπεβλήθη αυτό το καλοκαίρι, ο 22χρονος μέσος Τζουντ Μπέλινγχαμ έχει ήδη επιστρέψει στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τώρα, ο προπονητής της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο, αναζητά την καλύτερη επιλογή για να ενσωματώσει τον Άγγλο διεθνή στην αρχική ενδεκάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της μαδριλένικης εφημερίδας «Marca» αυτή την Παρασκευή (19/9), ο Ισπανός προπονητής εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής συστήματος για να εκμεταλλευτεί τα ταλέντα του πρώην παίκτη-θαύμα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ από την έναρξη της σεζόν 2025-26 ο πρώην προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν παίζει με σχήμα 4-3-3, τώρα εξετάζει ένα νέο σχηματισμό (4-2-2-2), με τον νεαρό Αργεντινό Φράνκο Μασταντουόνο, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος, να φέρεται να είναι ο μεγαλύτερος χαμένος.

Στη μεσαία γραμμή, ο Αλόνσο θέλει να συνδυάσει τον Μπέλινγχαμ με τους Αουρελιέν Τσουαμενί, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Αρντά Γκιουλέρ.