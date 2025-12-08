Σε μία … κλωστή φαίνεται ότι κρέμεται το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η προπονητική καρέκλα του Ισπανού τεχνικού έχει υποστεί σοβαρούς τριγμούς το τελευταίο διάστημα, λόγω των ανεπιτυχών αποτελεσμάτων στη La Liga, με την ήττα-σοκ από τη Θέλτα, το βράδυ της Κυριακής, να έχει φέρει σε ακόμη πιο δεινή θέση τον παλαίμαχο άσο της «βασίλισσας».

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «El Mundo», πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση στο «Μπερναμπέου» μετά το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στον Σύλλογο της Γαλικίας.

Μάλιστα, στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται, ο αγώνας της Τετάρτης (10/12) εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι είναι κρίσιμος για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ήδη αρχίσει να ερευνά την αγορά προπονητών, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αποτελεί τον ευσεβή του πόθο.

Αυτή τη στιγμή ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ είναι υπεύθυνος για την αθλητική διεύθυνση του ομίλου Red Bull. Συντονίζοντας και τις μεταγραφές παικτών για Συλλόγους όπως η Λειψία, Σάλτσμπουργκ, Ρεντ Μπουλς Νέας Υόρκης, Μπραγκαντίνο και άλλοι.

Έχει ετήσιες αποδοχές περίπου 10 ή 12 εκατομμύρια ευρώ και είναι δεσμευμένος με την εταιρεία για τα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια.