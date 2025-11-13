Η επιθυμία της μεγάλης πλειονότητας των φίλων της Μπαρτσελόνα έγινε πραγματικότητα. O Τσάβι Πασκουάλ θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, αντικαθιστώντας τον Ζοάν Πενιαρόγια. Ο τεχνικός που οδήγησε τους «μπλαουγκράνα» στη δεύτερη EuroLeague τους το 2010 είπε τελικά «ναι» στην πρόταση του συλλόγου το πρωί της Πέμπτης, σε μια απόφαση όπου –όπως σημειώνεται– μέτρησε περισσότερο η καρδιά παρά η λογική.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα αναλάβει και επίσημα από τη Δευτέρα, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Έτσι, ο Όσκαρ Ορεγιάνα θα κοουτσάρει την ομάδα στα δύο επόμενα παιχνίδια στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Την Παρασκευή με τη Βίρτους Μπολόνια για την EuroLeague και την Κυριακή με την Μπασκόνια για τη Liga Endesa. Το ντεμπούτο του Πασκουάλ θα γίνει την επόμενη Πέμπτη στην έδρα της Αναντολού Εφές.