Καθοριστικός ήταν ο Χρήστος Τζόλης στη θριαμβευτική νίκη της Μπριζ με 5-0 επί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο ντέρμπι τίτλου για το βελγικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν από τους κορυφαίους των γηπεδούχων σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιουργώντας συνεχώς κινδύνους για την άμυνα της Ουνιόν. Μάλιστα, μοίρασε τρεις ασίστ και σκόραρε!

Ο Τζόλης συμμετείχε ενεργά στις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες της Κλαμπ Μπριζ, ενώ από δική του εκτέλεση κόρνερ προήλθε το τρίτο γκολ του Χανς Βανάκεν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο διεθνής Έλληνας άσος «σφράγισε» την εξαιρετική του εμφάνιση στο 87ο λεπτό, όταν βγήκε μόνος απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα και με ψύχραιμο πλασέ σημείωσε το 4-0. Λίγο αργότερα μοίρασε και την ασίστ στον Κάρλος Φορμπς για το τελικό 5-0.

Η Κλαμπ Μπριζ είχε βάλει από νωρίς τις βάσεις της νίκης με δύο γκολ του Βανάκεν και ένα του Χοακίν Σέις στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Τζόλης αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα και έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Με τη νίκη αυτή η Κλαμπ Μπριζ απέκτησε διαφορά τεσσάρων βαθμών από τη δεύτερη θέση και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της Ιστορίας της.