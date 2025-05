Σε ένα δικό του παιδί έδωσε την τεχνική ηγεσία ο Άγιαξ, καθώς ο Τζον Χάιτινγκα ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

Ο Τζον Χάιτινγκα είναι αντιμέτωπος με την πρώτη μεγάλη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας, καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Άγιαξ για τα επόμενα δύο χρόνια. Μέχρι σήμερα ο άλλοτε διεθνής στόπερ ήταν προπονητής στα τμήματα υποδομής του Αίαντα, ενώ είχε αναλάβει υπηρεσιακός στην πρώτη ομάδα για μερικούς μήνες.

Τα τελευταία δύο χρόνια θήτευσε στην Αγγλία ως βοηθός πρώτα του Ντέιβιντ Μόις στη Γουέστ Χαμ κι ακολούθως του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ, με τον οποίο πανήγυρισαν την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος των reds.

Ajax has reached an agreement with John Heitinga regarding the coach’s move to Amsterdam. Heitinga is signing a contract with Ajax as head coach until June 30, 2027 ✍️ pic.twitter.com/FD24kaFsWC

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 31, 2025