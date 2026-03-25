Ο θρυλικός Ουαλός πρώην προπονητής, Τζον Μπέντζαμιν Τόσακ περνάει μια δύσκολη περίοδο, καθώς αποκαλύφθηκε ότι πάσχει από άνοια.

Την είδηση αποκάλυψε ο γιος του 77χρονου πλέον Τζον, Κάμερον Τόσακ, ο οποίος εξήγησε σε συνέντευξή του στην αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», πώς είναι η καθημερινή ζωή του πρώην προπονητή.

Σύμφωνα με τον Κάμερον, ο Τζόν Τόσακ μπορεί να κάνει μια συζήτηση το πρωί και να μην την θυμάται ώρες αργότερα, ενώ εξακολουθεί να είναι σε θέση να αναλύει προηγούμενους αγώνες με εξαιρετική τακτική λεπτομέρεια, σαν να τους είχε μόλις βιώσει.

«Αν τον ρωτήσω για την εποχή του στη Λίβερπουλ, το Σαν Σεμπαστιάν ή τη Μαδρίτη, οι λεπτομέρειες είναι εκπληκτικές. Την άλλη μέρα μου είπε για έναν αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μίλαν του Σάκι και πώς άλλαξε τη μεσαία γραμμή του για να αντιμετωπίσει τον Μάρκο φαν Μπάστεν. Είναι σαν ο αγώνας να ήταν χθες», εξήγησε και συνέχισε:

«Είναι μια τρομερή ασθένεια. Το βλέπουμε στη βραχυπρόθεσμη μνήμη του. Μιλάω μαζί του σχεδόν κάθε μέρα, και αν μιλήσουμε το απόγευμα, μπορεί να μην θυμάται ότι μιλήσαμε και το πρωί».

Ο Τζον Τόσακ έχει αφήσει βαθύ το σημάδι του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ως παίκτης, ήταν βασικό πρόσωπο για τη Λίβερπουλ τη δεκαετία του 1970, κερδίζοντας πολλούς τίτλους, και αργότερα απόλαυσε μια μακρά και επιτυχημένη προπονητική καριέρα, προπονώντας συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς και την εθνική ομάδα της Ουαλίας.