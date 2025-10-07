Ο Ισπανός της Ίντερ Μαϊάμι, Τζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε μέσω ενός βίντεο ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ο νικητής του Euro 2012 και του Champions League 2015 με την Μπαρτσελόνα, ακολουθεί τον δρόμο του Σέρχιο Μπουσκέτς, επίσης συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι, ο οποίος έκανε γνωστή πριν από λίγες ημέρες τη δική του απόφαση ότι θα κρεμάσει τα παπούτσια του στο τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση του Τζόρντι Άλμπα:

«Γεια σε όλους, ήρθε η ώρα να κλείσω ένα σημαντικό στάδιο της ζωής μου. Πήρα την απόφαση να τερματίσω την καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στο τέλος αυτής της σεζόν. Το κάνω με απόλυτη πεποίθηση, με ικανοποίηση και με ευτυχία.

Επειδή νιώθω ότι έχω περπατήσει αυτό το μονοπάτι με όλο το δυνατό πάθος. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσω ένα νέο στάδιο και να κλείσω το προηγούμενο με τα καλύτερα συναισθήματα. Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει τα πάντα.

Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το προσωπικό, τους υπαλλήλους του συλλόγου και τους αντιπάλους που με ώθησαν να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θέλω να δώσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στους συλλόγους που έχουν διαμορφώσει τη ζωή μου. Στην Atlético Centro Hospitalense, όπου ξεκίνησαν όλα.

Στην Κορνέγια, που μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να εξελιχθώ. Στη Ταραγόνα, όπου έμαθα να ζω σε επαγγελματικά αποδυτήρια και ωρίμασα δίπλα σε σπουδαίους συμπαίκτες. Στη Βαλένθια, ​​​​τον σύλλογο που μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω το όνειρό μου και να κάνω ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία.

Στην Μπαρτσελόνα, τον σύλλογο της ζωής μου, αυτή που με είδε να μεγαλώνω ως παιδί, και μου επέτρεψε να φτάσω στο αποκορύφωμα της καριέρας μου, να ζήσω περισσότερο από μια αξέχαστη δεκαετία και να κερδίσω κάθε δυνατό τίτλο. Στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, είμαι περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα και ευγνώμων που είμαι μέρος της ιστορίας σας. Και τέλος, στην Ίντερ Μαϊάμι, σας ευχαριστώ που μου ανοίξατε τις πόρτες σας, με καλωσορίσατε με αγάπη και μου δώσατε την ευκαιρία να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι απολαμβάνοντας κάθε τελευταία στιγμή.

Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για την αγάπη σας. Με μάθατε ότι η φανέλα δεν φοριέται απλώς, τη νιώθετε. Ευχαριστώ τους γονείς μου και τον αδερφό μου, που είναι δίπλα μου σε κάθε βήμα, από τότε που ήμουν παιδί.

Για όλες τις προσπάθειες που καταβάλατε για να με βοηθήσετε να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Αυτό είναι και δικό σας. Σας αγαπώ πολύ.

Στη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, σας ευχαριστώ που με κάνετε να χαμογελάω ακόμα και στα τελευταία μου χρόνια και που μου υπενθυμίζετε πάντα τι πραγματικά έχει σημασία. Αγάπη μου, σας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί για μένα. Χωρίς την υποστήριξη και τις συμβουλές σας, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο.

Ό,τι έχω καταφέρει, το έχω κάνει έχοντας εσένα κατά νου. Αυτή η καριέρα είναι και δική σου. Σ’ αγαπώ.

Σήμερα κλείνω αυτό το κεφάλαιο γνωρίζοντας ότι έχω δώσει τα πάντα. Το ποδόσφαιρο ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένα ουσιαστικό κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ, ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστώ για τόσα πολλά».