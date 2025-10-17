Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει η επίθεση που δέχτηκε εθελόντρια του «Ερυθρού Σταυρού» από τον πρώην παίκτη των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Λούκα Βιλντόσα και τη σύζυγό του, μετά από διένεξη που είχαν στον δρόμο το βράδυ της Τετάρτης.

Πιο συγκεκριμένα ο 30χρονος γκαρντ, που πλέον αγωνίζεται στη Βίρτους Μπολόνια, και η σύζυγός του συνελήφθησαν με την κατηγορία επίθεσης σε προσωπικό ασθενοφόρου, καθώς συνεπλάκησαν με τους τραυματιοφορείς για… ασήμαντη αφορμή, την ώρα που το πλήρωμα του «Ερυθρού Σταυρού» είχε κληθεί να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο.

Μία ημέρα αργότερα αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο διεξάγεται έρευνα για το συμβάν, με τον ιταλικό σύλλογο να εμφανίζεται αποφασισμένος να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Βιλντόσα αν αποδειχθεί η ενοχή του.

Η εθελόντρια του «Ερυθρού Σταυρού», που δέχτηκε την επίθεση, μιλώντας στην «La Repubblica», ανέφερε ότι ο πρώην παίκτης των δύο «αιωνίων» την έπιασε από τον λαιμό και την σήκωσε από το έδαφος, τονίζοντας παράλληλα ότι η σύζυγός του της τράβηξε τα μαλλιά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η Mercedes που ήταν μπροστά μας εκείνη τη στιγμή έκανε μια στροφή από δεξιά προς τα αριστερά, μειώνοντας την ταχύτητά μας.

Ρισκάραμε ακόμη και να τη χτυπήσουμε . Περάσαμε μπροστά του, αλλά επιτάχυνε και ο οδηγός μου είπε: ‘Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα καταλήξουμε να έχουμε ατύχημα’. Οπότε είπα ‘περίμενε μια στιγμή, θα τους εξηγήσω πως έχουμε περιστατικό’.

Έχω ύψος 1,60 μ. και ζυγίζω 55 κιλά, είμαι 55 ετών. Πλησίασα το παράθυρο, κατέβασε το τζάμι και άρχισε να κάνει νοήματα με τα χέρια του. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα που ήταν μαζί του αγγλικά. Του είπα σε σπαστά αγγλικά, “Είμαστε σε έκτακτη ανάγκη”. Σε εκείνο το σημείο, βγήκε από το αυτοκίνητο.

Όταν άνοιξε την πόρτα, με έπιασε από τον λαιμό, με σήκωσε από το έδαφος. Άρχισα να ουρλιάζω. Ακόμη και η ψηλή, ξανθιά γυναίκα που ήταν μαζί του βγήκε επίσης από το αυτοκίνητο και μου τράβηξε τα μαλλιά.

Οι άλλοι εθελοντές που ήταν μαζί μου εν τω μεταξύ καλούσαν την αστυνομία, αλλά είδα μια περιπολία αστυνομικών να περνάει και τους σταμάτησα».

Πηγή: La Repubblica