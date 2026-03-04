Ο Βινίσιους Τζούνιορ, που είναι γνωστός για τη γκρίνια του, τα… έβαλε με την κερκίδα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Χετάφε, όπου η «βασίλισσα» έχασε με 1-0, ο Βραζιλιάνος επιθετικός προσπάθησε να ξεπεράσει τον προσωπικό του αντίπαλο, όμως δεν κέρδισε τη μάχη στο ένας εναντίον ενός.

Έχασε την μπάλα και αντί να κυνηγήσει τον αντίπαλό του και να προσπαθήσει για την ανάκτηση, παράτησε τη φάση και άνοιξε διάλογο με την κερκίδα που «έβραζε» βλέποντας την κακή εικόνα των «μερένγκες»…