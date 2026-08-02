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Ο Βινίσιους Τζούνιορ απολαμβάνει τις διακοπές του παρέα με τη σύντροφό του, Βιρτζίνια και τους φίλους τους, ενώ ο Μουρίνιο τον περιμένει να γυρίσει στην προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του στην ομάδα.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής μοιράστηκε μερικές από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς, δημοσιεύοντας εικόνες που τράβηξαν γρήγορα την προσοχή των ακολούθων του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

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