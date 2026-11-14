Ο Βινίσιους Τζούνιορ έδειξε ξανά την κλάση του, σκόραρε δύο γκολ απέναντι στην Ιαπωνία, αλλά η Βραζιλία γνώρισε την ήττα με 3-2 από τους Ασιάτες.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν ήταν πολύ κατώτερο τον προσδοκιών για τον Βίνι, με τον 25χρόνο επιθετικό να μετράει σε 12 εμφανίσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης μόλις ένα γκολ. Ωστόσο, στη φιλική αναμέτρηση της Σελεσάο με την Ιαπωνία στο εθνικό Στάδιο της Σιγκαπούρης, ο σούπερ σταρ των «μερένχες» έστειλε τα πρώτα θετικά δείγματα γραφής, σκόραρε δύο απίστευτα γκολ και έδειξε ξανά την κλάση του.

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