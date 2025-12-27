Ακάθεκτος συνεχίζει την πορεία του προς το αδιανόητο milestone των 1000 γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος αστέρας, παρά το γεγονός ότι κοντεύει τα 41 έτη, αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο ότι είναι «φαινόμενο», σκοράροντας το ένα γκολ μετά το άλλο.

Στη σημερινή νίκη (3-0) της Αλ Νασρ επί της Αλ Οκχντούντ ο «CR7» πέτυχε δύο ακόμη τέρματα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και έφτασε τα 956 τέρματα στην μυθική καριέρα του!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε από νωρίς τη σφραγίδα του στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ στο 31ο λεπτό με προβολή από κοντινή απόσταση.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, αυτή τη φορά με ψύχραιμο πλασέ έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο Ρονάλντο έφτασε τα 40 τέρματα μέσα στο 2025, επίδοση που σημειώνει για 14η φορά σε ημερολογιακό έτος στην καριέρα του.