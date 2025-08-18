Με εκτός έδρας νίκη, 1-0, επί της Ναντ συνδύασε την πρώτη αγωνιστική υποχρέωσή της στη νέα σεζόν της Ligue 1 η Παρί Σεν Ζερμέν. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης που μέτρησε 5 τίτλους μέσα στο 2025… δυσκολεύτηκε να πάρει το «τρίποντο» και χρειάστηκε το γκολ του Βιτίνια με σουτ εκτός περιοχής, στο 67ο λεπτό, για να μπουν με το δεξί.

Με το ίδιο σκορ (1-0) πήραν τους πρώτους τρεις βαθμούς τους στη νέα σεζόν της Ligue 1 οι Στρασμπούρ, Οσέρ και Ανζέ στην πρεμιέρα. Με τη διαφορά πως η Στρασμπούρ το πέτυχε εκτός έδρας και συγκεκριμένα στην έδρα της Μετς, χάρη στο γκολ του Αργεντινού Χοακίν Πανιτσέλι, στο 86ο λεπτό.

Η Ανζέ άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, με τον Εστεμπάν Λεπόλ, αλλά η Παρί δεν κατάφερε ν’ απαντήσει ακόμη κι όταν στο 57ο λεπτό οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες, όταν αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα ο Μουτόν.

Πήρε αυτό που ήθελε η Οσέρ, υποδεχόμενη τη Λοριάν, με τον Σιναγιόκο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 53΄.

Πολύ σκληρή… για να πεθάνει αποδείχτηκε η Μπρεστ, υποδεχόμενη τη Λιλ, στην πρεμιέρα της Ligue 1! Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 και 3-2, στο 75΄ ο Λε Καρντινάλ πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης για τους γηπεδούχους που… έσωσαν έτσι τον έναν βαθμό, μετά το τελικό 3-3. Ο Ζιρού άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό για τους «λιλουά», με τον Χάραλντσον να διαμορφώνει το 2-0 στο 26ο λεπτό. Για να σημειώσει δύο διαδοχικά τέρματα ο Ντουμπιά για την Μπρεστ στο 34΄ και στο 51΄ διαμορφώνοντας το 2-2. Κι ενώ στο 66ο λεπτό ο Μουκαού έδωσε και πάλι προβάδισμα (3-2) στους φιλοξενούμενους, λίγα λεπτά αργότερα, στο 75ο λεπτό ο Λε Καρντινάλ στέρησε ένα πρώτο «τρίποντο» από τη Λιλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της Ligue 1:

Ρεν-Μαρσέιγ 1-0

(90+1΄ Μπλας)

Λανς–Λιόν 0-1

(45+1΄ Μικαουτάτζε)

Μονακό-Χάβρη 3-1

(32΄ αυτ. Γιορίς, 61΄ Καμαρά, 75΄ Ακλιούς- 67΄ Εντιαγέ)

Νις-Τουλούζ 0-1

(89΄ Σιμπιντέ)

Μπρεστ-Λιλ 3-3

(34΄ & 51΄ Ντουμπιά, 75΄ Λε Καρντινάλ – 11΄ Ζιρού, 26΄ Χάραλντσον, 66΄ Μουκαού)

Οσέρ-Λοριάν 1-0

(53΄ Σιναγιόκο)

Μετς-Στρασμπούρ 0-1

(86΄ Πανιτσέλι)

Ανζέ–Παρί FC 1-0

(9΄ Λεπόλ)

Ναντ–Παρί Σεν Ζερμέν 0-1

(67΄ Βιτίνια)