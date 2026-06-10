Ο Ζαΐρ-Εμερί δεν θα μπορέσει να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την αποστολή της εθνικής Γαλλίας στη Βοστώνη.
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Ο Ζαΐρ-Εμερί δεν θα μπορέσει να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την αποστολή της εθνικής Γαλλίας στη Βοστώνη.
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