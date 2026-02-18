Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι κατηγορήθηκε από τον Βινίσιους για ρατσιστική επίθεση προς το πρόσωπο του τελευταίου στον αγώνα της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ντα Λουζ» για το Champions League, ωστόσο σύμφωνα με τον Τσουαμενί ο Αργεντινός δικαιολογήθηκε λέγοντας πως δεν αποκάλεσε τον Βίνι «μαϊμού» αλλά «αδερφή».

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ των Μαδριλένων ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εν λόγω αναμέτρηση πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της βραδιάς, ωστόσο ενεπλάκη και σε ένα άσχημο περιστατικό που σημάδεψε τον αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα ο Βίνι κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση προς τον πρόσωπο του από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι.

