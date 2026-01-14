Στον… κάλαθο των αχρήστων αποφάσισε να ρίξει ο Λιονέλ Μέσι τη μυθική πρόταση, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, από την Αλ Ιτιχάντ, για χάρη της οικογένειάς του.

Ναι καλά διαβάσατε. Το 2023 ο Αργεντινός αστέρας, μετά την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, είχε δεχτεί ασφυκτικό πρέσινγκ από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, που του προσέφεραν «γη και ύδωρ» για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Μία από αυτές ήταν λοιπόν η Αλ Ιτιχάντ, η οποία του έκανε αυτήν την πρόταση-μαμούθ για να τον κάνει δικό της, όπως αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος του συλλόγου, Ανμάρ Αλ Χαϊλί, ο οποίος έσπευσε να προσθέσει ότι ο «Pulga» επέλεξε να πάει στο MLS και να επιλέξει την Ίντερ Μαϊάμι, λόγω της οικογένειάς του.

Πάντως ο Χαϊλί ξεκαθάρισε πως τα χρήματα δεν αποτελούν εμπόδιο, προσφέροντας ουσιαστικά στον Αργεντινό αστέρα τη δυνατότητα να ορίσει ο ίδιος τις απολαβές και τη διάρκεια του συμβολαίου του.

Μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα «Marca» για το χρονικό της υπόθεσης, ανέφερε σχετικά: «Εάν ο Μέσι συμφωνήσει να υπογράψει με την Αλ-Ιτιχάντ, θα του προσφέρω ένα συμβόλαιο όπου μπορεί να κερδίζει όποιο ποσό θέλει, για όσο θέλει, ακόμη και εφ’ όρου ζωής…

Ναι, επικοινώνησα μαζί του στο τέλος του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Του πρόσφερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρνήθηκε μια τόσο μεγάλη προσφορά για χάρη της οικογένειάς του, παρά τις προσπάθειές μου να τους πείσω.

Δεν δίστασε να αρνηθεί την προσφορά επειδή η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τα χρήματα. Το σέβομαι αυτό και η Αλ Ιτιχάντ θα χαρεί να τον ξαναδεί. Μπορεί να επιστρέψει όποτε θέλει.

Η παρουσία του Μέσι στην Σαουδική Αραβία, φορώντας τη φανέλα μας, δεν σημαίνει κάτι για εμένα οικονομικά. Θα γιορτάζαμε το πρωτάθλημα πριν καν αρχίσει, επειδή θα είχαμε τον καλύτερο παίκτη στην Ιστορία του ποδοσφαίρου».