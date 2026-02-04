Στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος βρέθηκε πρόσφατα ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τη Μπενφίκα να δέχεται ισχυρές προτάσεις για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό, αλλά και για ακόμη τρεις βασικούς και νεαρούς ποδοσφαιριστές της.

Ο Παυλίδης πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα των «αετών», έχοντας πετύχει 24 γκολ σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που έχει εκτοξεύσει τη μεταγραφική του αξία και τον έχει τοποθετήσει στο ραντάρ κορυφαίων συλλόγων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, μία από τις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του είναι η Αλ Χιλάλ, με τον σύλλογο από τη Σαουδική Αραβία να έχει προχωρήσει σε διερευνητική κίνηση για τον 27χρονο φορ. Όπως αναφέρεται, υπήρξε θετικό κλίμα από την πλευρά του παίκτη για το ενδεχόμενο μετακόμισης στη Saudi Pro League, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει απόσταση στο οικονομικό.

