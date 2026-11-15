Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ και την προοπτική να διαδεχθεί τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, επιλέγοντας να παραμείνει για έναν χρόνο μακριά από την προπονητική δράση.

Ο 55χρονος τεχνικός έχει αποφασίσει να πάρει ένα διάλειμμα από το ποδόσφαιρο και δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αλλάξει τα σχέδιά του, παρά το ενδιαφέρον της αμερικανικής ομοσπονδίας για την περίπτωσή του.

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