Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έχει αποφασίσει ν’ αποχωρήσει από τη Νάπολι και έχει ήδη συμφωνήσει να συνεχίσει από τον Ιανουάριο την καριέρα του στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Αϊντχόφεν.

Σύμφωνα με την «Eindhovens Dagblad» ο Ντε Μπρόινε συναντήθηκε με τον αθλητικό διευθυντή της πρωταθλήτριας Ολλανδίας, Μαρσέλ Μπραντ.

Η διοίκηση της PSV έχει εδώ και εβδομάδες στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας τους τον 35χρονο Βέλγο μεσοεπιθετικό και ξεκίνησε την προσπάθεια της απόκτησής του, στέλνοντας μάλιστα την πρώτη της πρόταση στους «παρτενοπέι».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Telegraaf», η Αϊντχόφεν έστειλε πρόταση ύψους δύο εκατ. ευρώ, με τη Νάπολι πάντως να ζητά περισσότερα, με το γεγονός πάντως ότι το συμβόλαιο του Ντε Μπρόινε ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, να μην της επιτρέπει να έχει πολύ μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις.

Ο διάσημος άσος, μετά από μια απογοητευτική πρώτη σεζόν, που σημαδεύτηκε από μακρά περίοδο τραυματισμών και συγκρούσεις με τότε τον προπονητή του, Αντόνιο Κόντε, ήρθε σε κόντρα και με τον τωρινό προπονητή των «παρτενοπέι», Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Σύμφωνα πάντα με την τοπική ολλανδική εφημερίδα «Eindhovens Dagblad» ο τεχνικός της PSV, Πέτερ Μπος, έχει ήδη μιλήσει μαζί του και συνεχίζονται οι διαδικασίες για την απόκτηση του από τη Νάπολι στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Ντε Μπρόινε έχει δώσει τα χέρια για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.