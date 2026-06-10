Ο Τζούλιαν Μπραντ αποχωρεί από την Ντόρτμουντ και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Βεσταφαλοί δεν θα προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον 29χρονο Γερμανό επιθετικό, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν δέχθηκε να μειώσει τις αποδοχές του κατά 20%.

Έτσι, ο Μπραντ θα μείνει ελεύθερος στο τέλος του μήνα και η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» υποστηρίζει πως έχει προτάσεις από Αστον Βίλα, Ρόμα και Φενέρμπαχτσε, αλλά η Ατλέτικο έχει τον πρώτο λόγο.

Οι «ροχιμπλάνκος» τον προορίζουν για αντικαταστάτη του Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος θα περάσει τον Ατλαντικό για να παίξει στις ΗΠΑ με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι.

Σύμφωνα με τη «Marca» o ατζέντης του Μπραντ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον αθλητικό διευθυντή των «ροχιμπλάνκος», Ματέου Αλεμάνι, για τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές στα επτά εκατ. ευρώ και μάλιστα έχει προγραμματίσει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Μπραντ ήταν σε διαπραγματεύσεις με την Ντόρτμουντ, προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2028, ωστόσο οι συνομιλίες δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο Μπραντ έκλεισε δυναμικά τη φετινή σεζόν, με 11 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 41 συνολικά αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.