Ο Αργεντινός διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λισάντρο Μαρτίνες, άσκησε κριτική στην ηγεσία του συλλόγου μετά την ήττα με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League και ετοιμάζεται στο τέλος της σεζόν να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail» η κριτική του 28χρονου στόπερ έχει προκαλέσει την οργή της διοίκησης του συλλόγου και το ρεπορτάζ υποστηρίζει πως το καλοκαίρι αναμένεται να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα, καθώς τον Ιούνιο μένει ελεύθερος και δεν πρόκειται να τού προταθεί η επέκταση της συνεργασίας τους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr