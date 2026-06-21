Ο Γκονζάλο Ράμος είναι στη λίστα με τους υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν και σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» ο Πορτογάλος φορ θέλει να φορέσει τη φανέλα της Μίλαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει συμφωνήσει προφορικά με τους «ροσονέρι» και σε αυτό έπαιξε ρόλο η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της από τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά από εισήγηση του Λουίς Ενρίκε, έχει αποφασίσει να παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι αρκετούς παίκτες, για να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες.

Ο Ενρίκε θα συναντηθεί εκ νέου με τον Αθλητικό Διευθυντή της πρωταθλήτριας Γαλλίας και Ευρώπης, Λουίς Κάμπος, για να κάνουν το συνολικό μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο 24χρονος Πορτογάλος διεθνής επιθετικός πάντως έχει προτάσεις και από ομάδες της Αγγλίας και της Γερμανίας.

Την περασμένη σεζόν ο Ράμος είχε 12 γκολ και δύο ασίστ στο ενεργητικό του σε 45 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.