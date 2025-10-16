Η Λάτσιο ανακοίνωσε τον περασμένο Μάρτιο την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Μανδά, αλλά ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας σκέφτεται να φύγει τον Ιανουάριο από την ομάδα της Ρώμης, καθώς έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα.

Μάλιστα η αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» αναφέρει πως ο Έλληνας γκολκίπερ ζήτησε, μέσω του ατζέντη του, ν’ αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και να πάει σε άλλη ομάδα, όπου θα είναι βασικός.

Ο σύλλογος της Ρώμης πιστεύει πως μπορεί να βάλει στα ταμεία του ένα ποσό που θα αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δώσει μόλις ένα εκατ. για να πάρει τα δικαιώματα του το 2023 από τον ΟΦΗ.

Να σημειωθεί πως τον Ιανουάριο είναι πιθανό να «μετακομίσει» στην Αγγλία, με τη Γουλβς να επανέρχεται στη διεκδίκηση του και προσφέρει 13 με 15 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από την ομάδα της Ρώμης.

Ο Μανδάς υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, με τις αποδοχές του να φτάνουν απο τις 200 χιλιάδες ευρώ, στις 800 χιλιάδες ετησίως. Αυτή ήταν η επιβράβευση της διοίκησης της ιταλικής ομάδας στο πρόσωπο του, καθώς με τις εμφανίσεις του έδειξε ότι μπορεί να είναι μια αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια, αλλά ο Σάρι προτιμά τον Ιβάν Προβεντέλ για τη θέση κάτω από τα δοκάρια και ο Μανδάς ζήτησε να φύγει από την ιταλική πρωτεύουσα.