Έφτασε η ώρα του μεγάλου αποχωρισμού. Η Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αποχαιρετούν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00) τον σπουδαιότερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέσι. Στο χορτάρι του “Μονουμεντάλ” την έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, θα γραφτεί ιστορία στο φιλικό της Αλμπισελέστε απέναντι στο Μπενίν.

Ο Λιονέλ Μέσι φορώντας για τελευταία φορά τη φανέλα με το Νο 10 στην πλάτη, θα πει το Last Dance της διεθνούς καριέρας του με την Εθνική ομάδα στα 39 του χρόνια.

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