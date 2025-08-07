Η λίστα των 30 υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών του 2025, που θα απονεμηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, αποτελεί «φόρο τιμής» στην υπέροχη σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2018 με εννέα παίκτες.

Πέρυσι, τη «Χρυσή Μπάλα» κατέκτησε ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι.

Το συγκεκριμένο βραβείο, που αποτελεί την κορυφαία διάκριση ενός ποδοσφαιριστή σε ατομικό επίπεδο παγκοσμίως, μπαίνει φέτος στην 69η έκδοσή του.



Οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών είναι:

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ/Γουινέα)

Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ λισαβόνας-Άρσεναλ/Σουηδία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)

Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν/Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)

Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Pedri (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα/Βραζιλία)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)

Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ/Αίγυπτος)

Φλόριαν Βριτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)

Βιτίνια ( Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Οι Αγγλίδες, πρωταθλήτριες Ευρώπης, και οι γυναίκες της Άρσεναλ, που νίκησαν απροσδόκητα την Μπερτσελόνα στο Champions League, αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2025.

Νικήτρια το 2024 ήταν η Ισπανίδα μέσος της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία είναι εκ νέου υποψήφια.

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)

Kopa Trophy

Αγιούμπ Μπουαντί

Πο Κουμπαρσί

Ντεζιρέ Ντουέ

Εστεβάο

Ντιν Χούισεν

Μάιλς Λουίς-Σκέλι

Ροντρίγκο Μόρα

Ζοάο Νέβες

Λαμίν Γιαμάλ

Κενάν Γιλντίζ

Yachine Trophy

Άλισον

Γιασίν Μπόνο

Λουκάς Σεβαλιέ

Τιμπό Κουρτουά

Τζίτζιο Ντοναρούμα

Εμιλιάνο Μαρτίνεζ

Γιαν Όμπλακ

Νταβίντ Ράγια

Ματς Σελς

Γιαν Ζόμερ

Βραβείο προπονητή

Αντόνιο Κόντε

Λουίς Ενρίκε

Χάνσι Φλικ

Έντσο Μαρέσκα

Άρνε Σλοτ

Υποψήφιες ως ομάδες της χρονιάς

Μπαρτσελόνα

Μποταφόγκο

Τσέλσι

Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν