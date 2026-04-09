Η FIFA έκανε γνωστή τη λίστα με τους διαιτητές για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Ανάμεσα στους 52 διαιτητές έξι είναι γυναίκες, ενώ δεν υπάρχουν Έλληνες.

Η Κάτια Γκαρσία (Μεξικό), είναι η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα της εθνικής ομάδας ανδρών των ΗΠΑ και έχει οριστεί σε σημαντικούς τελικούς, ενώ η Τόρι Πένσο (ΗΠΑ) έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής πλήρους απασχόλησης στο MLS και διηύθυνε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2023.

Οι διαιτητές θα έχουν έδρα το Μαϊάμι, όπου ν θα συναντηθούν για ένα δεκαήμερο σεμινάριο προετοιμασίας που θα ξεκινήσει στις 31 Μαΐου. Μετά από αυτό το γεγονός, οι διαιτητές VAR θα μεταφερθούν στο Ντάλας, το οποίο θα φιλοξενήσει το Διεθνές Κέντρο Μεταδόσεων, ενώ οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές και το προσωπικό υποστήριξης θα παραμείνουν στο Μαϊάμι.

Οι 52 διαιτητές:

UEFA (15): Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία), Άντονι Τέιλορ (Αγγλία), Φρανσουά Τετιξιέ (Γαλλία), Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία), Φέλιξ Ζβάιερ (Γερμανία), Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)., Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία), Έσπεν Έσκας (Νορβηγία), Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία), Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία), Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία), Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία), Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ισπανία), Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία) και Σάντρο Σέρερ (Ελβετία).

AFC (7): Άνταμ Μακαντμεχ (Ιορδανία), Νιγκ Μα (Κίνα), Αλιρέζα Φαγκανί (Αυστραλία), Γιουσούκε Αράκι (Ιαπωνία), Αμπντουλραχμάν Αλ Γιασίμ (Κατάρ), Καλίντ Αλ Τουραίς (Σαουδική Αραβία) και Ιγκρίτζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)

CAF (9): Μουσταφά Γκορμπάλ (Αλγερία), Πιερ Άτσο (Γκαμπόν), Αμίν Μοχάμεντ (Αίγυπτος), Τζαλάλ Τζαγέντ (Μαρόκο), Νταχάνε Μπείντα (Μαυριταρία), Ομάρ Αμπντουλκαντίρ (Σομαλία), Αμπονγκίλε Τομ (Νότια Αφρική)

CONCACAF (9): Ντρό Φίσερ (Καναδάς), Χουάν Καλντερόν (Κόστα Ρίκα), Σαίντ Μαρτίνες (Ονδούρα), Οσάν Νασιόν (Τζαμάικα), Σέζαρ Ράμος (Μεξικό), Κάτια Γκαρσία (Μεξικό), Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ), Ισμαίλ Ίλφαθ (ΗΠΑ), Τόρι Πένσο (ΗΠΑ)

CONMEBOL (12): Γιαέλ Φάλκον Πέρες (Αργεντινή), Ντάριο Ερέρα (Αργεντινή), Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή), Ραμόν Αμπάτι (Βραζιλία), Ραφαέλ Κλάους (Βραζιλία), Γουίλτον Σαμπάϊο (Βραζιλία), Κριστιάν Γκαράι (Χιλή), Αντρές Ρόχας (Κολομβία), Χουάν Γκάμπριελ Μπενίτες (Παραγουάη), Κέβιν Ορτέγκα (Περού), Γκουστάβο Τεχέρα (Ουρουγουάη), Χεσούς Βαλενσουέλα (Βενεζουέλα).