Σπουδαία νίκη πανηγύρισε στην πρεμιέρα της LaLiga η Εσπανιόλ, καθώς με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος έφερε τα πάνω-κάτω κερδίζοντας με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «ροχιμπλάνκος» του Ντιέγκο Σιμεόνε έφτασαν κοντά στο γκολ στο 15′, από στημένη φάση, με την κεφαλιά του νεοαποκτηθέντα – και αφύλακτου – Νταβίντ Χάντσκο να πηγαίνει… συστημένη στην αγκαλιά του Μάρκο Ντιμίτροβιτς. Ο Ζούλιαν Άλβαρες ήταν, όμως, πιο εύστοχος, ανοίγοντας το σκορ στο 37′ με την εκτέλεση φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στο «δεξί παραθυράκι» της εστίας του Ντιμίτροβιτς.

Ο Αργεντινός επιθετικός στάθηκε άτυχος στο 58′, αφού το δυνατό σουτ που εξαπέλυσε σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Εσπανιόλ που έφτασε στην ισοφάριση στο 73′. Ο Μίγκελ Ρούμπιο, έξι λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, πήρε την μπάλα από το φάουλ του Ταίρις Ντόλαν – επίσης είχε μπει αλλαγή – και με δυνατό σουτ νίκησε τον Γιαν Όμπλακ για το 1-1. Ένας άλλος αναπληρωματικός, ο Περέ Μιλά, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε την ανατροπή για την Εσπανιόλ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 στο 84′.

Νωρίτερα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστάντους Ούτσε που σημείωσε ένα γκολ και ετοίμασε ένα ακόμη, η Χετάφε πέρασε νικηφόρα από το Βίγκο κερδίζοντας με 2-0 τη Θέλτα ενώ η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, έχοντας κορυφαίο τον Νίκο Γουίλιαμ, που έδωσε δύο ασίστ, επιβλήθηκε με 3-2 της Σεβίλλης του Ματία Αλμέιδα στο «Σαν Μαμές».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της La Liga:

Τζιρόνα-Ράγιο Μπαγιεκάνο 1-3

(57′ Ρόκα – 18′ Ντε Φρούτος, 20′ Γκαρθία, 45′ πέν. Παλαθόν)

Μπιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0

(29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3

(7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεάδ 1-1

(57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)

Αλαβές-Λεβάντε 2-1

(36′ Μαρτίνεθ, 90+2′ Τενάλια – 68′ Τόλιαν)

Θέλτα-Χετάφε 0-2

(47′ Λίσο, 72′ Ούτσε)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σεβίλλη 3-2

(36’πέν. Νίκο, 43′ Σάναντι, 81′ Ναβάρο – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)

Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

(73′ Ρούμπιο, 84′ Μιλά – 37′ Άλβαρες)

Έλτσε-Μπέτις 19/8

Ρεάλ Μαδρίτης–Οσασούνα 19/8