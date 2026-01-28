Ο έγκριτος δημοσιογράφος του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια, γνωστοποίησε πως οι Μιλγουόκι Μπακς είναι ανοικτοί στο να δεχθούν προτάσεις για την ανταλλαγή του Έλληνα σούπερ-σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πηγές της λίγκας αναφέρουν ότι αρκετές ομάδες έχουν αντιληφθεί πως οι Μπακς είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ σε προσφορές για τον Αντετοκούνμπο μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία, ωστόσο η ομάδα του Μιλγουόκι έχει ξεκαθαρίσει στους ενδιαφερόμενους ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει κάποια κίνηση. Οι Μπακς είναι διατεθειμένοι να διαχειριστούν το μέλλον του Αντετοκούνμπο στο τέλος της σεζόν, εάν δεν ικανοποιηθεί η αξία που θεωρούν δίκαιη· ήτοι, ανταλλαγή ενός κορυφαίου νεαρού παίκτη και/ή σημαντικού αριθμού draft picks. Με την αναμονή έως το καλοκαίρι, η ομάδα θα έχει επίσης εικόνα για το ποιες ομάδες μπορούν να προσφέρουν πιο ελκυστικά draft picks τον Ιούνιο.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει τους Μπακς εδώ και μήνες πως πιστεύει ότι ήρθε η στιγμή να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους μετά από την άνω των 12 ετών συνεργασία, καθιστώντας την ανταλλαγή ολοένα και πιο πιθανή. Οι Μπακς έχουν ρεκόρ 18-27 και βρίσκονται στην απογοητευτική 12η θέση της Ανατολής, οπότε αντιμετωπίζουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική πορεία τους και -ως εκ τούτων- η κατάσταση έχει οδηγήσει σε συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr